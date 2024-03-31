Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı?

Kaynak: İHA
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı?
Samsun'da bankta unutulan şüpheli çantalar polisi alarma geçirirken bakın içinden neler çıktı?

Samsun’un İlkadım ilçesi bulunan Kale Mahallesi Tütün İskelesi yolundaki bankta çantaları fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Şüpheli çanta ihbarı üzerine polis alarma geçerken çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olay yerine bomba imha ekibini çağırdı.

Çantanın huzurevinden izinli çıktığı öğrenilen 71 yaşındaki Bayram B., çantanın kendisine ait olduğunu belirtildi.

Çantayı bırakıp çay içmeye gittiğini belirten yaşlı adamın çantasının içini kontrol eden polisler daha sonra çantaları Bayram B.'ye aktardı.

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