Şüpheli ev yangını ekipleri harekete geçirdi

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fırınönü Yaylası'nda bulunan bir ev şüpheli şekilde yandı. Yangının ardından ekiplerce yangının sebebinin ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.

Yangın, dün Kumru'nun Fizme Mahallesi'ne bağlı Fırınönü Yaylası'nda çıktı.

Tokat'ın Niksar ilçesi sınırına yakın bir bölgede yer alan yaylada, İ.A.'ya ait ahşap baraka ev, henüz öğrenilemeyen bir sebeple alevler içinde kalırken ev yangının ardından tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olsa da, jandarma ekipleri çıkan yangının kundaklama yüzünden meydana geldiği olasılığını değerlendiriyor.

Yangının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.