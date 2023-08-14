Şüpheli 'FETÖ'cü isim özel kalem müdürü oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un haziran ayında özel kalem müdürü olarak atadığı Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişi tarafından FETÖ soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, HSK 1. Dairesi, 26 Nisan 2022’de, Yılmaz’ın da arasında olduğu bir kısmı görevden ihraç edilen ancak daha sonra geri dönen 146 hâkim ve savcı hakkında “FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları” gerekçesiyle inceleme izni verilmesini kararlaştırdı.

ÇALINAN SINAV SORULARI DA İŞARET EDİLDİ

“FETÖ ile irtibat ve iltisak” iddiasının yanı sıra kararda, ÖSYM tarafından 25 Aralık 2011’de yapılan ve FETÖ mensuplarınca ele geçirilerek kendi yandaşlarına verildiği belirtilen Adalet Bakanlığı adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yarışma sınavına da işaret edildi. Kararda yer alan isimlerin, “sınav sorularının sınavdan önce kendilerine verilmesi suretiyle hileli şekilde başarılı olduğu” öne sürüldü.

SORUŞTURMA HALEN SÜRÜYOR

Eski Adalet Bakanı Bozdağ, kendisine sunulan “inceleme izni verilmesi” teklifine HSK Başkanı olarak 27 Mayıs 2022’de “olur” verdi. Söz konusu incelemenin halen sürdüğü, buna karşın Yılmaz’ın Bakan Tunç’u özel kalem müdürü olarak atadığı öğrenildi.