Şüpheli harekette bulundu üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli hareketler sergilediği tespit edilen S.A. isimli şahıs ekipler tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda tam 152,72 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.