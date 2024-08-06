Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 3 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan bir şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı. Olay, dün gece saatlerinde Fundacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelenilen bir aracı durdurmak isteyince, sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis aracı kaza yaptı ve araçta bulunan üç polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu daha ciddi olan bir polis memuru, ileri tetkikler için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaçan şüpheli sürücü O.P., daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.