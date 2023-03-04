﻿Şüpheli ölüm. 71 yaşındaki adamın cansız bedeni yaşadığı evde bulundu

(AA) - Fevzi Çakmak Mahallesi Fazıl Küçük Sokak'ta meydana gelen olayda, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yıldız'ın yaşadığı eve gitti.

Kapıyı aralık gören ekipler, ev sahibinden ses alamayınca içeri girdi. Evin bir odasında Yıldız'ı hareketsiz halde bulan belediye personeli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.