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Şüpheli ölüm cinayet çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin adli tıp raporunda, darp edilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Ulaşılan güvenlik kamerası görüntüleri ise cinayeti gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:31
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Şüpheli ölüm cinayet çıktı

Şüpheli ölüm cinayet çıktı
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İHA'nın haberine göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7 Ekim 2022'de Gözlükule Mahallesi'nde Metin Elmacıoğlu'nun (62) evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalarda adli tıp kurumundan gelen rapora göre Elmacıoğlu'nun darp sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince geriye dönük yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde Elmacıoğlu'nun bir restoranda çıkan tartışma sonucu H.B. tarafından darp edildiği tespit edildi. 

Görüntülerde H.B.'nin Elmacıoğlu'nu restoranda sürükleyerek dışarı çıkarması yer alıyor. H.B. ekiplerce ilçede bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

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