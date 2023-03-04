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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:32
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Şüpheli şahsın evine uyuşturucu operasyonu

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Samsun'un Bafra ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Mevlana Mahallesi'nde F.Ç.'ye ait evde yapılan aramada 182 adet skunk, 49 adet sentetik ecza ve 1,90 gram esrar tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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