Süpriz görüşme, ABD Dışişleri Bakanı Filistin’de

NTV'nin haberine göre, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekimden bu yana devam eden çatışmalarda bir ilk yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Batı Şeria’da görüştü.

Güvenlik kaygılarından dolayı önceden basına duyurulmayan görüşme, Blinken'in Cuma günü Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesinin ardından gerçekleşti.

İkilinin görüşmesinde, ABD’nin İsrail-Filistin çatışmasında tek çıkış yolunun iki devletli bir çözüm olduğunu savunduğunu belirten Blinken, Filistin Yönetimi'nin şu anda Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alması gerektiğini söyledi.

Blinken ayrıca Filistin Devlet Başkanına, ABD’nin, çok sayıda Avrupa ve Arap ülkesinin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin de Gazze'deki gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını ilettiği açıkladı.

Blinken, Orta Doğu turunda bombardıman altındaki yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde sivilleri korumak ve yardım dağıtımını kolaylaştırmak için "insani molalar" verilmesini önerdi.