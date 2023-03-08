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Trabzonspor'u karıştıracak Ahmet Ağaoğlu iddiası. Yeniden aday olacağı ortaya çıktı

Seçime giden Trabzonspor'da gözler adaylığını açıklayacak isimlere çevrildi. Bordo - Mavilileri karıştıracak Ahmet Ağaoğlu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ağaoğlu'nun yeniden başkanlık için aday olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:09
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Süpriz iddia: Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday olacak mı

Trabzonspor'u karıştıracak Ahmet Ağaoğlu iddiası. Yeniden aday olacağı ortaya çıktı
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Trabzonspor'da başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu'nun yaklaşan seçim öncesinde sürpriz yapabileceği belirtildi.
Ayrılık açıklamasının ardından 18-19 Mart'taki seçimde aday olmayacağını duyuran Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiadan gelen baskılar üzerine bu fikrini gözden geçirme kararına vardı.
Taraftarların ve camiadaki önemli isimlerin "Geri dön, aday ol" baskısı üzerine , Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olabileceği ortaya çıktı.
TRT Spor'un haberine göre, Ahmet Ağaoğlu bu baskılar sonrasında yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.
Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıklamasının ardından, kısa bir süre önce başkan adayı olduğunu ilan eden kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimde rakip olacak.

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