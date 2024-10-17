Sur canisi Semih Çelik’in hastane raporu ortaya çıktı! Cinayet göz göre göre gelmiş

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar eden sur canisi Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı.

Söz konusu raporda ailenin açıkça ihmali bulunduğu gözler önüne serildi. Hastanenin raporunda katil Semih Çelik'in bir yakını tarafından gözetim altında tutulması gerektiğinin altı çizilmiş.

Katil Semih Çelik'in 2022 yılındaki hastane raporunda ailenin ve cani Çelik'in ihmalleri olduğu anlaşıldı. Semih Çelik, yaşadığı psikolojik sorunlar 2022 yılının şubat ayında kendini bıçakladı.

İLAÇLAR DÜZENSİZ KULLANILDI

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çelik, tedavi altına alındı. Çelik için hazırlanan hastane raporunda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı açıkça ifade edilirken ayrıca "Her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" gerektiği notu düştüğü görüldü.

Öte yandan Semih Çelik'e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar yazıldı. Ancak raporda ilaçların düzensiz kullanıldığı, serviste refakatçisi olmadan da yalnız bırakılmasının riskli olabileceği aktarıldı. İlaçlarının kullanılmaması ve ailenin gözetimi altında olmaması sebebiyle katil Semih Çelik bu rapordan 2 yıl sonra Ayşenur ve İlkbal’i katletti.