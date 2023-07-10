Sürat denemesi tankerin altında bitti: 3 ölü

Osmaniye'de aşırı sürat yapan otomobilin sürücüsü emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarptı. Araç demir yığınına dönerken, otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürat denemesi tankerin altında bitti: 3 ölü

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, kaza, saat 01.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre; aşırı hız yapan Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti. Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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