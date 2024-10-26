Sürat yapmadı hayatta kaldı

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi Şemsettin Mursaloğlu Caddesi’nde yaşandı. Caddeden ilerleyen motosiklete, ara yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.