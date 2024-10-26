Sürat yapmadı hayatta kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sürat yapmadı hayatta kaldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sürat yapmadan seyir eden motosiklet sürücü aniden yola çıkan araca çarptı. Yere düşen sürücü hafif yaralandı. Vatandaşlar "Motosiklet sürücüsü sürat yapsa otomobilin üzerinden uçup yere çakılabilirdi" yorumunu yaptı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi Şemsettin Mursaloğlu Caddesi’nde yaşandı. Caddeden ilerleyen motosiklete, ara yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

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Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

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Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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