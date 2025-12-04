TBMM bünyesinde kurulan süreç komisyonu için bugün kritik bir gündü. Önce tüm partiler kendi raporlarını komisyona sunacak, ardından komisyon heyetinin İmralı ile yaptığı görüşmeye dair tutanaklar okunacaktı. Fakat ikinci adımda garip bir tökezleme yaşandı. Partiler kendi raporlarını sunduktan sonra İmralı tutanaklarının okunmasını beklerken ellerine “özet” diye birer kağıt tutuşturuldu.

Bu durum hem CHP’den hem Dem Parti’den tepki çekti.

CEVAP: GELSEYDİN O ZAMAN!

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda AKP'liler ile CHP’liler arasında gerginlik yaşandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, İmralı'yı ziyaret eden komisyon heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin tutanaklarının tümünün okunmasını istemesiyle başlayan gerginlik, AKP'li Mehmet Şahin'in "Sen niye gelmedin?" sözleri üzerine tırmandı. CHP'li Okan Konuralp'in de Mehmet Şahin'e tepki göstermesi üzerine diğer vekiller araya girdi.

‘DOLAYLI ANLATIMA GEREK YOK’

DEM Parti de tutanakların özetinin okunmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, komisyon toplantısı sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sürecin toplumsallaşması ve sürecin şeffaflığı bizim açımızdan hayati bir önem taşıyor. Çok kritik bir değeri var. Süreç şeffaf ilerlemeli ve toplumla paylaşılması gereken her şey ama her şey hiçbir şekilde gizlenmeden paylaşılmalı. Hiçbir şey gizli kalmamalı ya da işte şöyle başlıklar istenmedi. Böyle talepler yoktu, şu vardı, bu yoktu gibi tercümeye gerek yok.

Dolaylı anlatılma gerek yok. Doğrudan anlatıcısı olanın mesajları kamuoyuna ve komisyona aktarılmalı. Komisyona aktarılan bu görüşler açık biçimde aktarılmalı ve bunlara da isteyen herkes ulaşabilmeli. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Şu anda komisyon toplantı halinde. Ümit ederiz ki oradan çıkacak karar bu şekilde olur ve bu aksi takdirde kabul edilemez. Gizli saklı olmayan her şeyi kamuoyuyla paylaşmak gerekir. Bugüne kadar hiçbir şey gizli saklı yürütülmedi. Gizli saklı olmasın."