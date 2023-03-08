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Alvarez'in Haaland rahatsızlığı: Sürekli Boca Juniors'ı övüyor

İngiliz ekibi Manchester City'e River Plate'den transfer olan Julian Alvarez, Haaland'la ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Haaland'ın kendisine sürekli Boca Juniors'ı övdüğünü söyleyen Alvarez, "Futbolun dışında da o iyi bir adam" dedi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:20
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Sürekli Boca Juniors'ı övüyor! Alvarez Haaland'ı hedef aldı

Alvarez'in Haaland rahatsızlığı: Sürekli Boca Juniors'ı övüyor
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Manchester City, geçtiğimiz yaz takıma River Plate'den Julian Alvarez'i ve Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı dahil etti. Her iki oyuncu şu ana kadar tüm resmi maçlarda 51 gol katkısı yaparken Alvarez, Norveçli takım arkadaşı için önce övgü dolu sözler söyledi.
Alvarez Arjantin televizyon kanalı TyC Sports'a verdiği demeçte, Haaland'ın kendisine sürekli Boca Juniors'ı övdüğünü dile getirdi.

Alvarez, Norveçli yıldızın kendisine yardım da ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Futbolun dışında da o iyi bir adam. Sürekli konuşuyoruz ve bir şeyler öğrenmek için onu izlemeye çalışıyorum. Geldiğimden beri bana, Boca taraftarı olduğunu söylüyor ve La Bombonera hakkında konuşuyor. Sanırım Borussia Dortmund'da Leonardo Balerdi'nin biraz etkisi oldu. Bunu yavaş yavaş değiştirmek istiyorum. Zor ama deneyeceğim."

"ONU DELİRTTİM"

Genç yıldızın Boca Juniors sevdası, eski takım arkadaşı Leonardo Balerdi sayesinde oluştu. Leonardo Balerdi ise TyC Sports'a "Borussia'dayken, ilk günden itibaren bana Arjantin'deki en iyi, en köklü tarihe sahip takımın hangisi olduğunu sordu. Onu Boca Juniors ile delirttim. Taraftarların, videolarını ve stadyumun fotoğraflarını gösterdim." açıklamalarında bulundu.

Premier Lig'de zirveyi yakından takip eden maviler, hafta sonunda Crystal Palace deplasmanında üç puan arayacak. Pep Guardiola'nın ilk 11'de Haaland'ı oynatması beklenirken, Julian Alvarez'in ise yedek soyunması bekleniyor.

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