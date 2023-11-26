Sürekli dibine çöp atılan saksıda ilginç mesaj

Eskişehir'de dibine çöp atılan saksının toprağına konulan 'Çöp değilim, ben de canlıyım. Sadece sesim çıkmıyor' yazılı mesaj görenlerin dikkatini çekti.

KAYNAK: İHA
Sürekli dibine çöp atılan saksıda ilginç mesaj

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak üzerindeki bir işletme, dükkanın önünde bulunan ve dibine sürekli çöp atılan saksının toprağına ilginç bir mesaj koydu.

Bazı duyarsız vatandaşların saksıyı çöp kutusu gibi kullanması nedeniyle konulan 'Çöp değilim, ben de canlıyım. Sadece sesim çıkmıyor' yazılı mesaj görenleri düşündürdü.

Yoldan geçen vatandaşlar o mesajı fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaşırken, mesajın yerine ulaştığı ve saksının artık pisletilmediği görüldü.

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