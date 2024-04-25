Sürekli evlerin içine geliyorlar. İşte onlardan kurtulmanın yolu

Kulağakaçan böcekler genellikle talaş parçaları arasında ya da ve yaprak birikintilerinde çıkıyorlar. Eğerki evlerin yakının da bu tür ağaçlar, talaş parçaları varsa evlerin içine girebilirler.

Özellikle duvardaki çatlaklar kulağakaçan böceklerinin evlere girmesini sağlıyor.

Bu tür böcekler nemli evlerde bulunurlar. İkinci olarak ise kırkayaklardır.

Kırkayaklarda yine ağaçlarda, yapraklarda taş yığıntılarını içindedirler. Kulağakaçan böcekler gibi nemli alanda bulunurlar.

Eğer ev nemli ve rutubetliyse kırkayak kolaylıkla girebilir. Özellikle bodrum katlı evlerde görülürler.

KURTULMANIN YOLU

Keskin kokulu yağlar bu haşerelerden kurtulmanın en basit yoludur. Nane buna bir örnektir.

Kulağakaçan böceklerden kurtulmak için iste bulaşık deterjanı etkilidir.