Sosyal medya platformlarında en çok etkileşim alan içeriklerden biri de kadınlara yönelik kişisel bakıma dair ipuçları içeren paylaşımlar oluyor. Saç bakımından, cilt ve tırnak bakımına kadar çeşitli ipuçlarıyla kadınlar güzellik sırlarını paylaşıyor.

Son dönemlerde evde yapılan bakımlar ekonomik olarak maliyetinin daha düşük olması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Güzellik ve bakım videolarının izlenme oranlarının son dönemlerde farklı platformlarda artış göstermesi içerik üreticilerini de bu konuda içerik üretmeye teşvik ediyor.

Hızla yayılan ve çok sayıda etkileşim alan kişisel bakım videoları kadın içerik üreticileri arasında viral halede gelebiliyor.

En çok kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından biri olarak bilinen TikTok‘ta içerik üreten bir üreticinin tırnak bakımı üzerine yayınladığı video dikkat çekti.

Videoda çeşitli bakım yağlarıyla tırnaklarını beslediğini, bakım yağlarını tırnaklarına maske gibi uygulayarak bir süre beklettiğini anlatan kadın, düzenli olarak uyguladığı bakımlardan sonra tırnaklarının güçlendiğini belirtti.

Söz konusu video başka kullanıcıların da aynı yöntemi denemesi ile kısa sürede viral oldu. Ancak uzmanlar çeşitli yağların farklı bünyelerde alerjen etkilere neden olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Bu sebeple bu tarz bakımları denerken, alerji riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor.

EVDE TIRNAK BAKIMI İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLER

Sarımsak yağı: Tırnakları güçlendirir ve kırılmaları önler.

Hint yağı: Tırnakları nemlendirir ve daha esnek hale getirir.

E vitamini yağı: Tırnakların daha hızlı uzamasını sağlar.

Limon ve Zeytinyağı Maskesi

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Karışımı tırnaklarınıza sürüp 15 dakika bekleyin ve durulayın.

Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.



Süt ve Bal Maskesi

2 yemek kaşığı ılık süt

1 çay kaşığı bal

Malzemeleri karıştırıp tırnaklarınızı içinde 10 dakika bekletin.

Haftada 3 kez uygulandığında tırnakları güçlendirir.