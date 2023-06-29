Sürekli lotoyu tutturuyor. Almanları şaşırtan Türk. Hedef 111 milyon euro

Almanyada bir Türk üç kez loto tutturarak gündeme oturdu. Almanları şaşkına çeviren Türk'ün yeni hedefi ise 111 milyon euroluk büyük ikramiye.

Sürekli lotoyu tutturuyor. Almanları şaşırtan Türk. Hedef 111 milyon euro

Almanya'da lotoyu üç kez tuttturarak, gündeme gelen Chico lakaplı Kürşat Yıldırım, şimdi de lotoda büyük ikramiyenin peşine düştü., oyununda 111 milyon euroyu kazanmak için kolları sıvadığı belirtilen Chico'nun 1.500 kişilik ekip kurduğunu iddia ediliyor.

3 DEFA LOTOYU TUTTURDU

Artı49'un haberine göre piyango milyoneri Yıldırım, ülkede 6 ay içinde 3 defa lotoyu tutturmayı başarmıştı. Chico, şimdi de Eurojackpot'u kazanmak için harekete geçti.

Eurojackpot, Avrupa genelinde popüler olan ve büyük ikramiyeler sunan bir loto oyunudur. Chico, bu oyunu oynayarak şansını denemek ve büyük bir servet elde etmek istiyor. 18 ülkede düzenlenen Eurojackpot çekilişinde şu ana kadar birçok büyük ikramiye kazananlar olmuştu.

Chico, Eurojackpot'ta kazanan sayısını artırmayı ve 111 milyon Euro’luk büyük ikramiyeyi daha geniş bir grup insanla paylaşmayı hedefliyor. Chico, ekibinin ne kadar büyük olursa Eurojackpot'un ikramiyesinin kazanılma ihtimalinin daha artığını düşünüyor.

Yıldırım, bu nedenle Almanya'da 1500 kişilik bir takım oluşturma planını devreye soktu. Bu ekibin arasında ikramiyeyi kazanan olursa üyeler arasında kazanılan para paylaşılacak.

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