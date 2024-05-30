Sürekli oturarak çalışmanın büyük zararları ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Düzenleme: Cemile Balcı
Sürekli oturarak çalışmanın büyük zararları ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Birçok zararı olduğu bilinen sürekli oturarak çalışmanın büyük zararları ortaya çıktı Konuyla ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geldi.

Günümüzde pek çok meslek grubu, sürekli oturarak çalışmayı gerektiriyor. Ancak bu durum, sağlığımız için ciddi riskler taşıyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erkut Baha Bulduk, sürekli oturarak çalışmanın omurga sistemimizde hasar oluşturabileceğini ve boyun fıtığı riskini artırabileceğini belirtti.

Ayrıca, postür bozukluğunun uzun süre devam etmesi, disklerin yıpranmasına ve esnekliklerinin azalmasına yol açabiliyor.

Masa başı çalışanlarda kas, eklem, dolaşım ve sindirim sistemlerinde çeşitli sağlık sorunları yaşanma riski yüksek.

Uzun süre oturmak, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve kalp damar sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Uzmanlar, çok fazla oturmanın kalp hastalığına yakalanma olasılığını iki katına çıkarabileceği, demans riskini artırabileceği ve hatta yaşam süresini kısaltabileceği ifade etti.

Ayrıca, gün boyunca hareket etmenin, egzersiz yapmaktan bile daha faydalı olabileceği vurgulandı.

Her 30 dakikada bir oturmaya ara vermek, telefonda konuşurken ayağa kalkmak ve iş arkadaşlarıyla kısa yürüyüşler yapmak gibi basit önlemler almak, bu riskleri azaltabilir.

Bu nedenle, oturarak çalışanların düzenli aralıklarla hareket etmeleri ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeleri büyük önem taşıyor.

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