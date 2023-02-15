Motivasyon sağlamak ve kendinizi iyi hissetmek için günlük olarak bazı alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz önerilir. Kronik yorgunluğunuzda baş edebilmek istiyorsanız bunun çözümü elbette ki var. Peki, sürekli stres ve yorgunluk neden olur? Sürekli yorgunluk tedavisi var mı?

DÜZENSİZ BESLENME

Dengesiz ve düzensiz beslenme alışkanlığı yorgun hissetmenize sebep olur. Sağlıklı bir yaşam sürmek için mutlaka beslenme düzenine dikkat etmeniz önerilir. Gün içerisinde yetersiz beslenmek, öğün atlamak vücudunuzun yorgun düşmesini tetikler.

Yanlış beslenme alışkanlıkları vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral değerinin yeterince karşılanmamasına yol açabiliyor. Stres ve kötü beslenme gibi faktörlerin doğal bir sonucu olarak da kronik yorgunluk, uykusuzluk gibi sorunlar ortaya çıkarır.

EKRAN BAĞIMLILIĞI

Uyumadan önce sürekli telefonla ilgilenmek ya da bilgisayar kullanmak uyku problemini ve gelecek kaygısını da beraberinde getiriyor.

Araştırmalar, birçok insanın gün içinde yanıtlanması gereken e-posta veya mesajları uyku öncesi yanıtladığını, geceleri telefondan gündemi takip ettiği veya sosyal medya hesaplarında uzunca bir süre zaman geçirdiğini saptadı.

Bu durumun da insanlarda kronik mutsuzluğu ve yorgunluğu tetiklediği ortaya çıktı.

HER ŞEYDEN ŞİKAYET ETMEK

Biriktirdiğiniz mutlu anıları, güzel şeyleri bir kenara itip, sürekli geçmişte yaşadığınız kötü şeyleri hatırlıyorsanız "kendinizi mutsuz etme" hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

Yaşadığınız olumsuz durumlardan sürekli şikayet etmek yerine çözüm odaklı düşünmeyi öğrenmeniz gerekir.

MUTSUZ OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ SÜRDÜRMEK

Enerjinizi düşüren, sizi olumsuz etkileyen insanları inat ve ısrarla yaşamınızda tutmaya devam ettiğiniz sürece mutsuz olursunuz. Hayatınızda sizi mutsuz eden şeyleri iyi belirleyin ve onlardan uzaklaşmaya çalışın.