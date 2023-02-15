15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Sürekli stres ve yorgunluk neden olur? Sürekli yorgunluk tedavisi var mı?

Sürekli stres ve yorgunluk neden olur? Sürekli yorgunluk tedavisi var mı?

Yoğun iş ya da okul programı ve bitmeyen ev işleri süreli olarak stres ve yorgunluğa neden oluyor. Hayatınızın yolunda gitmediğini düşünüyorsanız ve birçok şeyden şikayet ediyorsanız çok fazla yorulmuş olabilirsiniz. Peki, sürekli stres ve yorgunluk neden olur? Sürekli yorgunluk tedavisi var mı?

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:40
Takip Et

Sürekli stres ve yorgunluk neden olur? Sürekli yorgunluk tedavisi var mı?

Sürekli stres ve yorgunluk neden olur? Sürekli yorgunluk tedavisi var mı?
+
Aa
-

Motivasyon sağlamak ve kendinizi iyi hissetmek için günlük olarak bazı alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz önerilir. Kronik yorgunluğunuzda baş edebilmek istiyorsanız bunun çözümü elbette ki var. Peki, sürekli stres ve yorgunluk neden olur? Sürekli yorgunluk tedavisi var mı?

DÜZENSİZ BESLENME

Dengesiz ve düzensiz beslenme alışkanlığı yorgun hissetmenize sebep olur. Sağlıklı bir yaşam sürmek için mutlaka beslenme düzenine dikkat etmeniz önerilir. Gün içerisinde yetersiz beslenmek, öğün atlamak vücudunuzun yorgun düşmesini tetikler.

Yanlış beslenme alışkanlıkları vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral değerinin yeterince karşılanmamasına yol açabiliyor. Stres ve kötü beslenme gibi faktörlerin doğal bir sonucu olarak da kronik yorgunluk, uykusuzluk gibi sorunlar ortaya çıkarır.

EKRAN BAĞIMLILIĞI

Uyumadan önce sürekli telefonla ilgilenmek ya da bilgisayar kullanmak uyku problemini ve gelecek kaygısını da beraberinde getiriyor.

Araştırmalar, birçok insanın gün içinde yanıtlanması gereken e-posta veya mesajları uyku öncesi yanıtladığını, geceleri telefondan gündemi takip ettiği veya sosyal medya hesaplarında uzunca bir süre zaman geçirdiğini saptadı.

Bu durumun da insanlarda kronik mutsuzluğu ve yorgunluğu tetiklediği ortaya çıktı.

HER ŞEYDEN ŞİKAYET ETMEK

Biriktirdiğiniz mutlu anıları, güzel şeyleri bir kenara itip, sürekli geçmişte yaşadığınız kötü şeyleri hatırlıyorsanız "kendinizi mutsuz etme" hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

Yaşadığınız olumsuz durumlardan sürekli şikayet etmek yerine çözüm odaklı düşünmeyi öğrenmeniz gerekir.

MUTSUZ OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ SÜRDÜRMEK

Enerjinizi düşüren, sizi olumsuz etkileyen insanları inat ve ısrarla yaşamınızda tutmaya devam ettiğiniz sürece mutsuz olursunuz. Hayatınızda sizi mutsuz eden şeyleri iyi belirleyin ve onlardan uzaklaşmaya çalışın.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.