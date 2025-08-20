Sürekli yorgunluk ve halsizlik lösemi belirtisi mi? İşin uzmanları anlattı

Sürekli yorgunluk ve halsizlik, modern yaşamın yoğun temposunda sıkça karşılaşılan şikayetler arasında yer aldı.

Uzmanlar, bu belirtilerin basit bir stres ya da uykusuzluktan kaynaklanabileceği gibi, lösemi gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve önde gelen uzmanların görüşleri, bu yaygın semptomların altında yatan nedenlerin ciddiye alınması gerektiğini ortaya koydu.

Halsizlik, genellikle enerji eksikliği, bitkinlik ve günlük işleri yapma isteksizliği olarak tanımlandı.

İç hastalıkları uzmanları, halsizliğin fiziksel, zihinsel veya duygusal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, “Demir eksikliği, B12 vitamini yetersizliği, tiroid hastalıkları veya kronik enfeksiyonlar gibi birçok durum halsizliğe yol açabilir. Ancak lösemi gibi kan hastalıkları da bu belirtilerle kendini gösterebilir” dedi.

Lösemi, kan hücrelerinin üretiminde bozukluklara yol açan bir kanser türü. Amerikan Kanser Derneği’ne (American Cancer Society) göre, löseminin en yaygın belirtileri arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, soluk cilt, sık enfeksiyonlar, kolay morarma ve açıklanamayan kilo kaybı yer aldı. Özellikle akut lösemilerde, bu belirtiler aniden ortaya çıkarken, kronik lösemilerde daha sinsi bir seyir izleyebildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yorgunluk ve halsizliğin lösemi ile ilişkisini daha net bir şekilde ortaya koydu.

The Lancet Haematology dergisinde yayınlanan bir çalışma, kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının %70’inin tanı öncesi dönemde sürekli yorgunluk ve halsizlik şikayetleri yaşadığını gösterdi.

Araştırmaya göre, bu belirtiler genellikle hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor ve erken teşhisi zorlaştırabildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Hematoloji Uzmanı Dr. Timothy Call, löseminin erken evrelerinde görülen yorgunluğun, kan hücrelerindeki anormalliklerin dokulara yeterli oksijen taşınmasını engellemesinden kaynaklanabileceğini ifade ederek, “Hemoglobin seviyelerindeki düşüş, vücudun enerji üretimini doğrudan etkiler. Bu da hastaların kendilerini sürekli yorgun hissetmesine neden olur” dedi.

UZMANLARDAN UYARI: “GEÇMEYEN YORGUNLUK CİDDİYE ALINMALI”

Dahiliye uzmanları, yorgunluk ve halsizliğin altında yatan nedenlerin belirlenmesi için kapsamlı bir tıbbi değerlendirme gerektiğini vurgulayarak, “Anemi, tiroid hastalıkları, diyabet veya enfeksiyonlar gibi nedenler sıkça görülüyor. Ancak lösemi gibi ciddi durumları ekarte etmek için kan testleri ve görüntüleme yöntemleri kritik önem taşıyor” dedi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Claire Harrison da benzer bir görüşü paylaştı:

“Lösemi, özellikle erken evrelerde, grip benzeri semptomlarla karıştırılabilir. Sürekli yorgunluk, gece terlemeleri, kemik ağrıları veya sık enfeksiyonlar gibi belirtiler varsa, mutlaka bir doktora başvurulmalı.”

Prof. Harrison, özellikle genç yetişkinlerde ve çocuklarda löseminin daha hızlı ilerleyebileceğine dikkat çekti.

LÖSEMİ DIŞINDA HANGİ NEDENLER HALSİZLİĞE YOL AÇIYOR?

Halsizlik ve yorgunluğun lösemi dışında birçok nedeni olabilir. İç hastalıkları uzmanları, halsizliğin viral enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, depresyon ve hatta ilaç yan etkileri gibi çok çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini belirterek, “Örneğin, demir eksikliği anemisi, halsizliğin en yaygın nedenlerinden biridir. Ancak lösemi gibi hematolojik hastalıklar da benzer belirtilerle ortaya çıkabilir” dedi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ise fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromlarının da yorgunluk ve halsizliğe yol açabileceğini ifade ederek, “Fibromiyalji hastalarında yaygın kas ağrıları ve sabah yorgun uyanma gibi şikayetler sıkça görülüyor. Bu durum, lösemi gibi ciddi hastalıklarla karıştırılabilir” dedi.

NE YAPMALI? ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, yorgunluk ve halsizliğin iki haftadan uzun sürmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.

Erken teşhis, özellikle lösemi gibi hastalıklarda hayati önem taşıyor. Kan testleri, kemik iliği biyopsisi ve görüntüleme yöntemleri, doğru tanıyı koymada etkili yöntemler arasında yer aldı.

Halsizlikle başa çıkmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları da büyük önem taşıyor. Dengeli beslenme, düzenli uyku, stres yönetimi ve hafif egzersizler, enerji seviyelerini artırmada etkili olabilir.

Uzmanlar; Demir, B12 vitamini ve folat açısından zengin gıdaların tüketilmesi, halsizliği azaltmada yardımcı olabileceği belirtildi. Kivi, havuç, muz ve kuruyemiş gibi besinler, enerji seviyelerini destekleyen doğal çözümler arasında yer aldı.

VÜCUDUNUZU DİNLEYİN

Sürekli yorgunluk ve halsizlik, sadece yoğun bir günün sonucu olmayabilir. Lösemi gibi ciddi hastalıkların erken belirtisi olabileceği unutulmamalı.

Uzmanlar, bu tür belirtilerin ciddiye alınması ve erken teşhis için düzenli sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Vücudunuzun verdiği sinyalleri göz ardı etmeyin; çünkü erken müdahale, sağlığınızı korumanın anahtarı olabilir.