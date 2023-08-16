Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı açıkladı

A haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nafakaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, süresiz nafaka konusunda kadınları da mağdur etmeyecek bir tasarı hazırlayacaklarını dile getirdi.

Bakan Tunç, ''Medeni kanunumuzda nafaka süresiz hale getirildi. 1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis’İn yeni döneminde gündeme gelecek. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.'' ifadelerini kullandı.