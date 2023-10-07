Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi

Sosyetenin ünlü isimlerinden Süreyya Yalçın, eşiyle havuz başındaki romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi

Anoreksiya iddialarını yalanlayarak sık sık sağlıklı olduğunu dile getiren sosyetik isim Süreyya Yalçın, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

2014'te kalbini kaptırdığı iş insanı Ozan Baran ile 2016'da evlenen Yalçın'ın aşkı ilk günkü gibi. Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen sosyetik isim, her yaz olduğu gibi bu tatilde de Türkiye'ye geldi.

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Havuzda romantizm

Bodrum Türkbükü'nde tatile devam eden ünlü çift, dün evlerinin havuzuna girdi. Birbirine aşık çift, suda romantizmin doruğuna çıktı. Birbirlerini öpmeye koklamaya doyamadılar. O anları Instagram hesabından yayınlayan Süreyya. eşi için "Bitmeyen aşkım" dedi.

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