Süreyya Yalçın kem gözlerden korunmak için harekete geçti

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, son dönemde bir deri bir kemik haliyle dikkat çekiyor.

ÜÇLÜ ÖNLEM

Son plaj kombinini nazar boncuğu üzerine yapan Yalçın, tarzıyla kem gözlere adeta savaş açtı. Yalçın, hem kem gözlerden hem de kötü enerjilerden korunmak için üçlü önlem aldı.

Boynuna nazar boncuklu kolye taktı, üzerinde kocaman bir nazar boncuğunun olduğu mavi mayo ve kimono giydi.

Aşırı zayıflığı ile herkesin dikkatini çeken Süreyya Yalçın'a "Anoreksiya veya blumia mısınız?" diye sorulmuş, "Hayır hasta değilim. Aksine kendimi hiç olmadığım kadar zinde ve enerjik hissediyorum. Bomba gibiyim." yanıtını vermişti.