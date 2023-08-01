Süreyya Yalçın ve eşi mekana gitmese de günlüğü 15 bin lira olan masa boş tutuluyor

Süreyya Yalçın ve eşinin Bodrum Türkbükü’nde en sevdikleri restoranda daimi rezervasyonları var. Çift mekana gitse de gitmese de o masa boş tutuluyor. Masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin TL.

Süreyya Yalçın ve eşi mekana gitmese de günlüğü 15 bin lira olan masa boş tutuluyor

Süreyya Yalçın-Ozan Baran çifti, Bodrum esnafının en sevilenlerinden. Gittikleri mekanı ihya eden çift için Türkübükü'nde müdavimi oldukları mekan ilginç bir uygulama yapıyor.

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, tıpkı statlardaki kombine sistemi gibi ikiliye en güzel masa ayrıldı. O masaya, başka hiçbir müşteri oturtulmuyor.

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Sosyetik milyarder için aynı mekanda başka bir jest daha yapılıyor. Serdar Ortaç'ın 'Süreyya' isimli şarkısı sosyetik milyarder mekana girdiği an çalınıyor. Yalçın bu jeste bayılıyor. Serdar Ortaç, iki yıl önce Ozan Baran'ın isteği üzerine 'Süreyya' isimli şarkıyı yapmıştı.

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Süreyya Yalçın için masayı her gün boş tutmanın maliyeti epey yüksek. Çünkü masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin lira. İşletmeciye üç aylık maliyeti ise 1 milyon 350 bin lira.

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