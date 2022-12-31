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Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti'nden AKP iktidarına çağrı: Uygurlar'ı Çin'e vermeyi durdurun

Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti (ETGE), resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, AKP iktidarını Uygurların tutuklanmasına, sınır dışı edilmesine ve Çin ile iş birliğine son vermesi çağrısında bulundu. 

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:40
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Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti'nden AKP iktidarına çağrı

Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti'nden AKP iktidarına çağrı: Uygurlar'ı Çin'e vermeyi durdurun
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East-Turkistan.net’te yer alan açıklamaya göre, Türkistan Hükümeti Başkanı Ghulam Yaghma, "Türkiye, Uygurları ve diğer Doğu Türkistanlılara yönelik zarar verici eylemlerini gizlemek için genellikle üçüncü ülkeleri aracı olarak kullanarak birçok Uygur'u sınır dışı etti. Yüzlerce Doğu Türkistanlı ve Uygur, Türkiye'nin dört bir yanındaki sınır dışı etme kamplarında alıkonulmaya devam ediyor. Türkiye'yi Uygur tutukluları serbest bırakmaya ve sınır dışı etmeyi veya iade etmeyi durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

İYİ PARTİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan geçen yıl Meclis Başkanlığı'na bir araştırma önergesi vermiş ve şöyle demişti. 

"Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türk halkına karşı planlı ve sistematik olarak yürütülen hürriyetten yoksun bırakma, işkence, zulüm, zorla doğum kontrolü ve öldürme eylemlerinin amacı bir topluluğun üyelerinin bir kısmının ya da tamamının yok edilmesi amacını taşımaktadır. Yine Çin Halk Cumhuriyeti tarafından uygulanan şiddet odaklı politikalar neticesinde Uygur Türk Halkının sahip olduğu tarihi, kültürel ve sosyal iç dinamiklerin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da uyguladığı mezalim, 1948 İnsan Hakları Beyannamesine, 1954 Lahey Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşmeye ve 1972 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye aykırıdır. Bu kapsamda, Türk Milletinin tarihten bugüne tevarüs eden yüksek medeni vasfı ve insan onuruna olan bağlılığı sebebiyle, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur Türk Halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı bu eylemlerin, Gazi Meclis nezdinde araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi gerekmektedir."

Ancak bu önerge AKP oylarıyla ret edilmişti.

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İyiler
31.12.2022 11:49
Uygurlu Türk kardeşim Sözlerin her zaman yanınızdayız Ne Mutlu Türküm diyene  
 
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