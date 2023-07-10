Suriye BBC'nin medya akreditasyonunu iptal etti

Suriye, BBC'nin medya akreditasyonunu iptal etti ve İngiliz yayıncısını 'sahte haber' yaymakla suçladı.

Suriye BBC'nin medya akreditasyonunu iptal etti

Suriye Enformasyon Bakanlığı, İngiliz kamu yayıncısını savaştan zarar görmüş ülkeyle ilgili haberlerinde taraflı ve sahte haberler yapmakla suçlayarak medya akreditasyonunu iptal etti.

Duyuru, BBC Arapça'nın Suriye'deki yasadışı uyuşturucu ticareti hakkında bir araştırma belgeseli yayınlamasından günler sonra geldi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, yaptığı açıklamada, kararın "terör örgütlerinin ve Suriye'ye düşman olanların açıklamalarına ve tanıklıklarına dayanan yanıltıcı haberler yayınladığına dair kanalı birden fazla kez uyarmasının" ardından alındığını söyledi.

Şam, İngiliz yayın kuruluşunun hem Suriye'deki radyo ve televizyon muhabirlerinin hem de kameramanlarının lisanslarını iptal etti.

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