Cumhurbaşkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şara, söz konusu günü "Suriye’nin tamamının özgürlüğe kavuşma mücadelesinin başladığı gün" olarak nitelendirdi ve halktan bu yıl dönümünü coşkuyla kutlamasını istedi.

Şara, "Aziz Suriye halkı, bugün tüm zalim yapılarıyla birlikte eski rejimin devrildiği ve ülkemizin zincirlerinden kurtulduğu büyük caydırma savaşının yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumsal kesimlerin tamamını, etnik ve dini farklılık ayrımı yapmaksızın meydanlarda bir araya gelmeye çağıran Şara, halktan "büyük özgürlük mücadelesine bağlılığını ve ulusal birliği güçlü şekilde göstermesini" istedi.

Cumhurbaşkanı Şara mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu büyük vesileyle, Suriye halkının tüm kesimlerini, bütün bileşenleriyle birlikte, meydanlara ve alanlara çıkarak bu büyük zaferin sevincini ifade etmeye, ulusal dayanışmayı, ulusal birliği, Suriye topraklarının bütünlüğünü ve vatanın birliğini göstermeye davet ediyorum. Yaşasın özgür Suriye.

Heyet Tahrir Şam’ın başını çektiği muhalifler, 27 Kasım 2024’te İdlib’ten güneye doğru ilerleyerek Beşşar Esed rejiminin kontrolünde bulunan Halep iline operasyon başlatmıştı.