Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Körfez çıkartması

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Ahmed eş-Şara’nın turu ekonomik iş birliğini artırmak ve Körfez’den yatırım çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu yatırımlar, ülkenin savaş sonrası ulusal yeniden inşa ve kalkınma planlarını destekleyecek.

Turun ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehri oldu. Ahmed eş-Şara, burada BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emirliği Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmelerde savaş sonrası toparlanma, ekonomik ortaklık ve altyapı projeleri ele alındı.

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YENİ STRATEJİK ORTAKLIKLAR KURULUYOR

Ahmed eş-Şara, Suriye’nin “savaş ve bölünme dönemini geride bıraktığını” ve Körfez ülkeleriyle “stratejik ortaklıklar” kurmaya odaklandığını söyledi. Ayrıca, BAE’nin bölgesel istikrarı destekleme rolünü överek, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve temiz enerji alanlarındaki deneyimlerinden faydalanmak istediklerini vurguladı.

Şeyh Muhammed bin Zayed ise BAE’nin Suriye’nin istikrarı sağlama ve ekonomisini yeniden inşa etme çabalarını tam desteklediğini belirtti. İki ülke arasında özellikle altyapı, yatırım ve teknoloji alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu tur, Suriye’nin uzun süren uluslararası izolasyondan sonra bölgesel normalleşme ve kalkınma yolundaki önemli adımı olarak değerlendiriliyor.