Suriye'nin depremden etkilenen kuzey bölgelerinde yas ilan edildi

Suriye Geçici Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde depremlerden dolayı insani felaketin yaşandığına işaret edildi.

Tüm imkanların arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiği duyurulan açıklamada, "Suriye'de kurtarılmış bölgelerde yas ilan ederek okul ve üniversitelerde 11 Şubat'a kadar eğitime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Son rakamlara göre, dün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 1602 kişi öldü, 3 bin 649 kişi yaralandı.