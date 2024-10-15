Suriye tüm cephelerde ateş içinde! TSK ve SMO Münbiç üzerinden taarruzda... Ardan Zentürk bölgedeki değişen dengeleri anlattı

M5 Savunma ve Strateji Dergisi'nin genel yayın yönetmeni ve gazeteci Ardan Zentürk, İsrail'in yarattığı gerginlikle gelişen Suriye savaşını anlattı. Zentürk, "İsrail ordusu Golan'ın kuzeyi ve Suriye topraklarında yalnız başına.. Kimse yok oralarda." diyerek bölgede değişen dengeleri irdeledi.

ABD VE PKK BİR ŞEYE HAZIRLANIYOR

"Amerika Birleşik Devletleri ve PKK bölgede bir şeye hazırlanıyor. Türkiye'de bir şeye hazırlanıyor." diyen Zentürk TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun son 24 saattir Münbiç kırsalında inanılmaz bir atak gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Zentürk ABD'nin ise aynı anda Deyrizor'da İran Şii mevzilerini bombaladığını vurgulayarak "Kelimenin tam anlamıyla Suriye'de ne kadar cephe varsa hepsi hareketlenmiş durumda. Türk Silah Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu boşluk bırakmamaya çalışıyor." diye konuştu.

Zentürk'un açıklamalarından satır başları:

TSK VE SURİYE ORDUSUNUN İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ GEREK

Daha önce de ifade ettim. Özellikle Hizbullah eski lideri Hasan Nasrallah'ın dönük suikast sonrasında Hizbullah'ın Suriye'de güç kaybetmesi ve özellikle Lübnan Savaşı'nda yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde Suriye'deki varlığını çekmesi sonucu Suriye'de jeostratejik jeoaskeri bütün dengelerin dağılabileceğini ve dağılma sürecinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusu arasında zaten 2016 yılından bu yana büyük ölçekte tamamlanmış işbirliğinin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade ettim.

Bugün bütün söylediklerimiz kısa bir zaman dilimi içinde kendini gösteriyor.

Konu sadece ve sadece İsrail tanklarının İsrail'in kuzeyinden ve Suriye'nin Golan Tepeleri yakınlarından Suriye topraklarına girmesi değil. Sadece bu konuyu konuşmuyoruz. Suriye'nin şu anda bütün cephelerinde ciddi bir gerginlik ve çatışma var. Niye Çünkü o dengeler o dengeler yavaş yavaş bozuluyor ve o bozuldukça yerine yeni gelecek dengelerin kavgası patlak veriyor.

Bu çerçevede baktığınız zaman özellikle Golan'ın Suriye tarafındaki devam eden noktalarından Daha doğrusu Suriye'nin Güney sınırındaki o bölgeden İsrail Harekatı başlamadan kısa bir zaman dilimi öncesi neden Rus ordusu çekildi sorusuna bir türlü cevap bulunamıyor. O bölgeden çekilmiş olan Rus ordusu ve Rus gözlemcilerinin yerini şu anda İsrail ordusu dolduruyor. Bu nasıl

bir Komünikasyon? Bu nasıl bir iletişim sonucunda oluyor bilemiyoruz. Ama aynı Rusya ordusu özellikle Lasky'nin kuzeyi ve idlib bölgesinin güneyinde mevcut askeri dengelerde ciddi

sarsılma olduğu ve ister istemez Heyetu Tahriru'ş Şam'ın bir anda yeniden karşı saldırıya geçebileceği düşüncesiyle sürekli HTŞ diye adlandırdığımız heyet Tahrir Rüşan mevzilerini bombalıyor Çünkü Rusya şunu görüyor. Aşağıdan İsrail'i durdurmak mümkün değil. Niye Çünkü Suriye ordusu diye bir ordu yok. Böyle bir ordu olmayınca oradaki üç beş tane Şii milisle Irak'tan Afganistan'dan getirilmişlerle İsrail ordusunu aşağıda durdurmak mümkün değil.

Zaten öyle birileri de yok orada şu anda İsrail ordusu Golan'ın kuzeyi ve Suriye topraklarında yalnız başına kimse yok oralarda.

Yani Hizbullah çekilmiş onun yerine getirilmesi düşünülmüş olan Şii milislerin gücü zaten orayı tutama. Rusya oradaki gözlem noktalarını kulelerini hepsini boşalttı gitti. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor ve ne yapıyor şimdi Madem onlar gitti. O bölge İsrail'in kontrolüne gidiyor. Bir de buradan yani kuzeyden Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden rejim topraklarına dönük herhangi bir saldırı olmasın diye Heyetu Tahriru'ş Şam'ı bombalıyor. Ve bu arada işin ilginç yanı tam da Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'e büyük bir yığınak gerçekleştirmesinden bir gün sonra bombalıyor. İdlib'e 50 kadar tank ve zırhlı araç soktuğumuz, bol miktarda topçu bataryası soktuğumuz zamanda. Gerçek anlamıyla oraya bir yığınak gerçekleştirdiğimiz bölgedeki kaynaklar tarafından resmen bildirilmiş durumda.

Ve bu çerçevede baktığınız zaman belli ki Türkiye Hizbullah ve Suriye rejim ordusunun orada yaşayabileceği çöküşler sonrası birtakım hoşlanmayacağı yaratıkların o bölgede hakimiyet kurmasını önlemek için kendi alan tedbirlerini öne çıkarmış durumda.

TSK VE SURİYE ORDUSU BOŞLUK BIRAKMAMAYA ÇALIŞIYOR



Kelimenin tam anlamıyla Suriye'de ne kadar cephe varsa hepsi hareketlenmiş durumda. Türk Silah Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu boşluk bırakmamaya çalışıyor. Bunu anlamış durumdayız.