Suriye’de 12 yıl sonra bir ilk

Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak, bu sabah Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na indi. Bu sefer, Şam-Riyad arasında düzenli uçuşlara dönüşün bir işareti olarak kabul ediliyor.

Riyad havalimanları şirketi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Dr. Eymen Susan ve hava taşımacılığı alanında birçok Suudi yetkilinin katılımıyla bir kutlama düzenledi. Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Suriye yönetimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş, iki ülke Mart 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durdurmuştu.

Ancak Şam yönetiminin 7 Mayıs 2023'te Arap Birliği'ne geri dönme kararı almasının ardından 9 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini duyurdu. Suriye'deki Beşşar Esed yönetimi 6 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a büyükelçi atarken, Riyad da 26 Mayıs'ta Faysal bin Suud el-Micfil'i Şam'a büyükelçi olarak atamıştı.