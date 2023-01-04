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Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Deyrrizor ilinin doğusunda konuşlu koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:36
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Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Deyrizor’un doğu kırsalında koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Koniko Petrol Üssü'ne yerel saatle 09.00’da iki roket atıldığı, saldırıda koalisyon askerleri ve üssün herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

CENTCOM sözcüsü Joe Buccino,"Koalisyon üslerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bu tür saldırılar bölgenin zorla kazandığı istikrar ve güvenli ortamı riske atıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada roket saldırısının kim tarafından yapıldığı bilgisi yer almadı.

Fırat'ın batısında el-Muhasan, el-Meyadin ve el-Bukemal yerleşimlerinde İranlı ve İran destekli terörist milislerin bulunduğu biliniyor. (AA)

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