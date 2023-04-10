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Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 21:54
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Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahasına roket saldırıları yapıldı.

Kaynaklar, roket atışlarının İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Deyrizor'un doğusundaki Bukemal'den yapıldığını aktardı.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

25 Mart'ta İran destekli yabancı terörist gruplar, Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları düzenlemişti.

- İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor. (AA)

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