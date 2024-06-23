Suriye’de ABD üssüne saldırı

Düzenleme: Kaynak: AA
Suriye’de ABD üssüne saldırı

Suriye’de ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesinde bir askeri üsse kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişimi gerçekleşti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Humus'un çöl bölgesindeki Tenef'te gece geç saatlerde, ABD güçlerinin kullandığı üsse yönelik bir kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.

Üstte bulunan ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Tenef üssüne daha önce de 7 Nisan'da aidiyeti belirsiz silahlı bir insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı girişimi yapılmıştı.

Son zamanlarda Suriye'de, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusuna ait üsler, aidiyeti bilinmeyen İHA'lar, SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla sık sık hedef alınıyor.

İran destekli gruplar da zaman zaman Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine roketler ve SİHA'lar ile saldırılar düzenliyor.

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