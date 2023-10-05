Suriye’de Harp okulu mezuniyet törenine SİHA saldırısında yüzlerce ölü var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıdaki can kaybının artabileceğini belirtti. Suriye rejimi, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Saldırıyı Üstlenen Yok

Saldırı, dün Humus Askeri Akademisi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde meydana geldi. Patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırının arkasında kimin olduğunu araştırdıklarını ve misilleme yapacaklarını açıkladı.

Savunma Bakanı Töreni Terk Etti

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas’ın, saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği ortaya çıktı. Abbas’ın neden töreni terk ettiği bilinmiyor. Bazı kaynaklar, Abbas’ın saldırıdan haberdar edildiğini ve güvenli bir yere götürüldüğünü iddia etti. Bazı kaynaklar ise Abbas’ın rutin bir program değişikliği yaptığını öne sürdü.