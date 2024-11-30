Suriye'de HTŞ ve Esad güçleri arasında çatışmalardaki son durum ve uzman görüşleri...

Suriye'de yıllardır süren iç savaş, son dönemde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve Esad rejimi güçleri arasındaki çatışmalarla yeniden alevlendi. Halep ve çevresinde yoğunlaşan bu çatışmalar, bölgedeki dengeleri değiştirecek nitelikte.

İşte son gelişmeler ve uzman görüşleri ışığında Suriye'deki durum...

SON GELİŞMELER

HTŞ, Halep'in kuzeyinden başlattığı sürpriz saldırılarla Esad rejimine karşı önemli kazanımlar elde etti.

HTŞ'nin liderliğindeki muhalif gruplar, Halep'in merkezine kadar ilerleyerek stratejik noktaları ele geçirdi. Bu saldırılar sonucunda, aralarında sivillerin de bulunduğu 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Halep-Şam yolu kapanırken, on binlerce kişi çatışma bölgelerinden kaçarak İdlib kırsalına sığındı.

ÇATIŞMALARIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

HTŞ'nin bu saldırıları, Rusya ve Suriye rejim güçlerinin İdlib'in güneyine yönelik artan saldırılarına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. HTŞ, "Saldırganlığı Caydırma Operasyonu" adını verdiği bu operasyonla, rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri geri almayı hedefliyor. Halep'in batısında düzenlenen bir saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğü bildirildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Uzmanlar, HTŞ'nin bu saldırılarının Suriye'deki güç dengelerini değiştirebileceğini belirtti.

Ortadoğu uzmanları, "HTŞ'nin Halep'teki ilerleyişi, Esad rejimi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu durum, rejimin kuzeydeki kontrolünü zayıflatabilir ve muhalif grupların elini güçlendirebilir" dedi.

Ayrıca uzman, bu çatışmaların bölgedeki insani krizi daha da derinleştireceği ve sivillerin güvenliğini tehlikeye atacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Bilimsel araştırmalar, Suriye'deki çatışmaların sosyo-ekonomik ve psikolojik etkilerini ortaya koyu.

2023 yılında yapılan bir çalışmada, Suriye'deki iç savaşın milyonlarca insanı yerinden ettiği ve bu durumun ciddi psikolojik travmalara yol açtığı belirtildi. Ayrıca, çatışmaların ekonomik maliyetinin de çok yüksek olduğu ve ülkenin yeniden inşasının uzun yıllar alacağı vurgulandı.

Suriye'de HTŞ ve Esad güçleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdi.

HTŞ'nin Halep'teki ilerleyişi, Esad rejimi için büyük bir tehdit oluştururken, sivillerin güvenliği ve insani durum da ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam etti.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu çatışmaların uzun vadeli etkilerini ve bölgedeki insani krizi gözler önüne serdi.

Suriye'deki durumun daha da kötüleşmemesi için uluslararası toplumun acil ve etkili müdahalelerde bulunması gerekiyor.