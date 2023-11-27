Suriye’de ‘Mücahit’ Türkiye’de ‘Müteahhit’ oldu

Suriyeli muhalif işadamı Mustafa Sabbagh’ın Türkiye’de müteahhit olduğu ortaya çıktı. Sabbagh, İstanbul’un göbeğinde anıt eser niteliğindeki hanı 35 yıllığına kiraladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Suriye’de ‘Mücahit’ Türkiye’de ‘Müteahhit’ oldu

Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesinin tartışıldığı bir dönemde, İstanbul’daki bazı Suriyeliler ise uzun vadeli yatırımlar peşinde.

Oda TV’den Zeynep Çakır’ın haberine göre, Suriyeli muhalif iş adamı Mustafa Sabbagh’ın, ekim 2020’de satın aldığı şirket GFKA Turizm şirketi, anıt eser niteliğindeki “5. Vakıf Han’ı” 35 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı.

Sirkeci Garı’na yaklaşık 60 metre mesafede, Mimar Kemalettin Caddesi üzerinde bulunan tarihi Han, restore edilerek otel olarak işletilecek.

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GFKA firması, tarihi Han’ı 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden 35 yıllığına kiraladı. Restorasyonunu yaptıktan sonra tarihi Hanı otel olarak işletecek olan GFKA firması, kiralama sözleşmesinden 7 ay sonra Suriyeli Mustafa Sabbagh’a devredildi.

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Sabbagh’a geçen firmanın hazırlattığı restorasyon projesi 20 Nisan 2022 tarihinde Koruma Kurulu tarafından kabul edildi. 14 Ekim 2022 tarihinde Fatih Belediyesi’nden yapı ruhsatı alan GFKA firması, proje tanıtım dosyasını İstanbul Valiliği’ne sundu. Dosyayı inceleyen Valilik, 23 Kasım 2023 tarihinde, 57 odalı “5. Vakıf Han Otel Projesi” ile ilgili ÇED sürecinin başladığını duyurdu.

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MUSTAFA SABBAGH KİMDİR?

Hakkın çeşitli tanımlamalar yapılmasın karşın, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi özel Koleksiyon bölümünde Mustafa Sabbagh ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

“Mustafa Sabbagh Suriye'nin Lazkiye kentinde doğdu. İnşaat Mühendisliği eğitimi aldı. Hakkında açılan siyasi soruşturmalar sebebiyle ülkeyi terk ederek Katar’ın Doha kentine yerleşti. Sabbagh’ın Avrupa’da, Türkiye’de ve Körfez'de projeleri bulunmaktadır. Suriyeli iş adamları için Suriye Ulusal Konseyinin kurucu üyesidir.

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2012 yılının Haziran ayından beri Doha'da Suriye İş Forumunun kurucu ortağı ve başkanıdır. 2013 yılının Temmuz ayında, Türkiye'de yasal olarak kayıtlı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan ve Katar, Avusturya, ABD ve Suriye'de ofisleri olan Suriye Forumunun başkanıdır. Ayrıca Şam Üniversitesi mezunu, Tedarik Bakanlığında basın müşaviri olarak görev yapmış olan ve Ba’s rejiminin baskısından dolayı Katar’a göç eden Hânî Tâyi’nin İslam dini ve İslam düşüncesi konularındaki kitaplardan oluşan kütüphanesi de Mustafa Sabbagh koleksiyonu ile beraber bağışlanmıştır.

Koleksiyonunda; Arap dili ve edebiyatı, İslam dini, Ortadoğu tarihi gibi konularda Arapça ve İngilizce dillerinde kitap ve dergiler mevcuttur.”

Sabbagh’ın şirketlerinin bir çoğunda Ghassan Hitto da yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyor. Hitto, Suriye muhalif koalisyonunun ilk Başbakanı olarak yaklaşık 3 ay görev yapmıştı.

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