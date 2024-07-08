Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü

Türk bayrağına yönelik provokasyonlar son günlerde gündemin en çok canını yakan konulardan biri olmuştu.

30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu alçak saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ

El Bab şehrinde Türk bayrağına saldırıda bulunan ve videolarda açıkça görülen bir kişi yakalandı.

Yırttığı bayrağın önünde kamera karşısında Türk milletinden özür dileyen şahıs, "Tekrar etmeyeceğim" dedi.

BİR 'ÖZÜR' DAHA GELMİŞTİ

Türk bayrağı önünde özür dileyerek bayrağı öpen 17 yaşındaki bir başka şahıs da "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.