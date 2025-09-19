Suriye'de üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un internet sitesinden, Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD'ye saldırmayı amaçlayan "Omar Abdul Qader" isimli DEAŞ mensubunun Suriye'de öldürüldüğü duyurulan açıklamada, saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, DEAŞ mensubunun ölümünün, "terör örgütünün Amerikalıları ve ortaklarını tehdit eden gelecekteki saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacağı" belirtildi.

