12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Suriye'deki can kaybı artıyor

Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi. Çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:48
Takip Et

Suriye'deki can kaybı sayısı belli oldu

Suriye'deki can kaybı artıyor
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden  Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus da etkilenmişti. 

Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1408 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 341 kişi yaralandı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
1
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
2
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
3
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
5
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
6
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
7
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Deprem, 2 bin yıllık tarihi de vurdu
﻿Deprem, 2 bin yıllık tarihi de vurdu
﻿Deprem, 2 bin yıllık tarihi de vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.