Suriye'deki can kaybı artıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus da etkilenmişti.

Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1408 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 341 kişi yaralandı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.