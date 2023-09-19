Suriye'den bu sefer kaçaklar değil o geliyor. Aman dikkat

Suriye üzerinden gelmesi beklenen çöl tozuna ilişkin uzmanlar cuma gününe dikkat çekerek uyardı. Çöl tozunun Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya illerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Suriye'den bu sefer kaçaklar değil o geliyor. Aman dikkat

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar birçok ülkede büyük orman yangınlarına ve kuraklıklara neden oldu.

Meteorolojik verilerden edinilen bilgiye göre, sıcak hava dalgasının yeniden ülkeye giriş yapması bekleniyor.

22 Eylül Cuma günü hava bazı şehirler için sıcaklık tahmini şöyle:

"Adana, Kozan'da 40, Eskişehir Sarıcakaya'da 39. Ankara 31, Bursa 30, Gaziantep 36, Kocaeli 30, İstanbul 29, İzmir 30, Şanlıurfa 38, Antalya 33, Aydın 36, Sivas 31, Muğla 34, Konya 31, Edirne 31 derece..."

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SURİYE'DEN ÇÖL TOZU GELİYOR

Meteorolojik kaynaklarının aktardığı verilere göre Suriye üzerinden yurda giriş yapacak çöl tozunun ilk olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya gibi illerimizde etkisini göstermesi bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesindeki illerimize yapılan uyarıda, vatandaşların evde balkon, cam, araç temizliği gibi aktivitelerden uzak durması gerektiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar su sıkıntısının yaşandığı bugünlerde çöl tozlarının yeniden balkonları kirleteceğine dikkat çekti.

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