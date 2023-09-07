Suriye’den çok sert Türkiye açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Arap ülkelerine seslenerek "Suriye’deki Türk ordusunun müdahalesine karşı durmalı” dedi.

Suriye’den çok sert Türkiye açıklaması

Son dönemde normalleşme adımlarının atılmaya çalışıldığı Ankara-Şam hattından tansiyonu yükselten bir açıklama geldi.

Son aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğine dair iddialar konuşulurken, bugün Şam yönetiminden çok sert ifadeler geldi.

Esad’ın en güvendiği isimlerin başında gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad açıklamalarda bulundu.

ARAP ÜLKELERİNE SESLENDİ

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği Konseyi’nin bakanlar seviyesindeki toplantısına katılan Mikdad, Arap ülkelerini adeta Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalıştı. Daha önce bölgedeki Türk askerlerini eleştiren ifadeler kullanan Mikdad, “Arap ülkeleri birçok ortak zorlukla karşılaşıyor. Buna iç işlerine karışma, askeri saldırılar, yabancı işgalci güçlerin topraklarında olması, artan terörizm ve yoksulluk” dedi.

Suriye’nin resmi haber ajansı Sana’nın aktardığı haberde, Mikdad, Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini de söyledi. Arap Birliği’nin diyalog, karşılıklı saygı ve şeffaflık üzerinden bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Mikdad, “Arap ülkelerinin krizlerinin yabancı ülkelerinin müdahalesi olmadan çözülmeli ve Suriye’deki Türk ordusunun müdahalesine karşı durmalı” dedi.

“ABD İKİLİ OYNUYOR”

Öte Diğer son dönemde omurgasını PKK/YPG’nin oluşturduğu ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı yerel aşiretleri desteklediklerini söyledi.

Mikdad, “ABD’nin işgali Suriye ordusu ve müttefiklerinin yardımıyla birlikte bölge halkının çabalarıyla sona erecek. Suriyeliler ulusal bir zorluk yaşıyorlar” ifadesini kullandı.

Mikdad, “Amerikan işgalciler ikili oynuyor. Hem Suriye’nin doğusundaki müttefiklerine yardım ediyor. Diğer taraftan da Suriye topraklarındaki Türkiye işgalini de destekliyor fakat buna paralel olarak da ayrılıkçı Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veriyor” dedi.

Mikdad, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasının tek yolunun Türk askerinin bölgeden çekilmek olduğunu söyledi.

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