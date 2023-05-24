Suriye'den geldi Adıyaman'ı kapladı

Adıyaman’da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu ile enkazlardan yükselen toz bulutu şehri etkisi altına aldı.

Suriye'den geldi Adıyaman'ı kapladı

İHA'nın haberine göre, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkazlar altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremden dolayı kent merkezinde de hasar alan binlerce binanın yıkımı için karar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların yıkımları iş makineleriyle tek tek yapılmaya başlandı.

Yıkım esnasında yükselen tozlar ile Suriye üzerinden gelen toz bulutu şehri etkisi altına aldı. Toz bulutunun kapladığı kentte vatandaşlar, yıkım esnasında su sıkılmasını istedi.

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