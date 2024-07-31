Suriye'den getirildi Malatya'da ele geçirildi. Tam 6 milyon lira değerinde

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yer alan Fatih Mahallesindeki konteyner kentte şoke edici bir operasyon yapıldı. Vatandaşların ihbarına göre depremzedelerin kaldığı konteyner kentte bir altın sattığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Harekete geçen ekipler şahsın kaldığı konteyner ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 417 çeşit ebatlarda 2.897 gram 21 ayar altın, 128 bin 800 TL, para sayma makinesi, hassas terazi, 1 bilezik ölçme cihazı ve 1 adet yüzük ölçme cihazı ele geçirildi.

Ekiplerin operasyon sonucunda ele geçirdiği malzemelerin piyasa değerlerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi. Yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı.