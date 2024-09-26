Suriye’den normalleşme yanıtı 'Süreci kendi çıkarı için kullanıyor'

Türkiye'deki yetkililerin 'Suriye ile yakınlaşma' konusunu kendi çıkarları için kullanmaya çalıştığını söyleyen Buseyna Şaban Türkiye ile normalleşme görüşmelerinin, Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartını kabul etmesine bağlı olduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üst düzey danışmanları arasında bulunan Buseyna Şaban, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki topraklarını işgal ettiğini ve burada "tehlikeli bir Türkleştirme süreci" yürüttüğünü söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığı bilgilere göre Türkiye’nin, Suriye ile normalleşme sürecini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını iddia eden ve Ankara'nın "yanıltıcı" davrandığını savunan Buseyna Şaban açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SEÇİMİ KAZANMA AMAÇLIYDI"

Buseyna Şaban, “Erdoğan, Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Suriye ile yakınlaşma arzusunda olduğundan bahsetti. Bu seçimi kazanma amaçlıydı, ancak sundukları hiçbir şey yoktu. Sahada yaptıklarını sürdürmek, topraklarımızı işgal etmek, ortalığı kasıp kavurmak, Kürtlere saldırmak istiyorlar." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaların da hatırlatan Buseyna Şaban, "Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilme şartını kabul etmesi gerektiğini bildirdik. Hemen çekilmeleri gerektiğini söylemedik ancak bu ilkeyi kabul etmek istemiyorlarsa masaya oturmayacağız." diye konuştu.

"GÖRÜŞME ÇAĞRILARI ABARATILI"

Suriye Devrim ve Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el Bahra ise yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriyeli mevkidaşı ile görüşme çağrıları abartılı" olduğunu söyledi.

ERDOĞAN: BEŞAR ESAD İLE GÖRÜŞME İRADEMİZİ DE ORTAYA KOYDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında Esad'a görüşme çağrısı yapmış yanıt beklediğini belirtmişti.

Erdoğan" Bu gerginliğin sona ermesi, Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye’nin birlikte atabileceği adımlar, Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir Suriye’de çatışmasızlığın sağladığını görüyoruz. Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlamakta. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem de böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum." demişti.