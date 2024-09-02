Suriye’den Türkiye’ye getiriliyordu MİT’in istihbaratı ile yakalandılar

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapan şebeke MİT’in istihbaratı ile engellendi. Türkiye’ye uyuşturucu sevk etmeye çalışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu MİT’in istihbaratı ile Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaları gerçekleştirdi. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye’ye getirilmesi için beklenen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus-Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.