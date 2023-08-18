Suriyeli 10 yaşındaki çocuğu darp etti. Amcası yaşananları anlattı

İzmir'de Suriyeli bir şahsın 10 yaşındaki çocuğu darp etmesi sonrası mahalleli sokağa döküldü. Çocuğun amcası infial yaratan olayın ayrıntılarını anlattı.

Suriyeli 10 yaşındaki çocuğu darp etti. Amcası yaşananları anlattı

İzmir’in Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi’nde, dün yaşanan olayda Suriyeli bir şahsın, 10 yaşındaki bir çocuğu darp etmesi üzerine mahalleli ayaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Suriyeli şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipler, Suriyeli şahsı linç etmek isteyen mahalleliyi güçlükle engelledi.

10 yaşındaki yeğenini Suriyelinin darp ettiğini ifade eden şahıs, olayın ayrıntılarını anlattı.

Satır ve silahla tehdit edildiğini belirten şahıs "Suriyeli, 10 yaşındaki yeğenimi yerden yere vurmuş. Yengem 'niye vuruyorsun' deyince de satırla kovalamış. Polis bunlara yanaşamıyor, polise silah doğrultuyor, sesini çıkartamıyor. Bana jop vurdu, biber gazı sıktı." ifadelerini kullandı.

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