Suriyeli çoban Türk çiftçinin boğazını kesip öldürdü. Evdeki paraları da alıp kaçtı

Kaynak: Haberiniz.com.tr
Suriyeli çoban Türk çiftçinin boğazını kesip öldürdü. Evdeki paraları da alıp kaçtı
Afyonkarahisar’da çiftçi Mehmet Akşit, yanında çalışan Suriyeli çoban tarafında boğazı kesilerek öldürüldü.

Son yıllarda Türkiye’de en büyük problemlerden biri sığınmacılar ve kaçaklar. Özellikle Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı kaçaklar vukuatları gündem oluyor.

Bir olay da Afyonkarahisar’da yaşandı. Sandıklı ilçesi Örenkaya’da çiftlik evi bulunan Mehmet Akşit isimli çifti traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan Suriyeli çoban ile tartıştı.

Tartışmada Suriyeli çoban Akşit'i arkasından gelerek boğazından bıçakladı.

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Akşit yaralı bir şekilde evine gitti. Suriyeli çoban tarafında boğazından bıçaklanan Akşit eşine kendisini kimin bıçakladığını söyledi.

Eşi Emine Akşit, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Akşit ambulansla hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.

Öte yandan katil zanlısı çoban, evdeki parayı alarak motosiklet ile kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suriyeliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

IRAKLI ÖĞRENCİ OKUL MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Ayrıca bir iki gün önce İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan Iraklı öğrenci Y.K. tarafından silahla 5 el ateş edilerek öldürüldü. Iraklı öğrenci yakalanarak tutuklandı. Olay Türkiye gündemine damga vurdu. Bugün sendikalı öğretmenler iş bıraktı.

Iraklı öğrencinin bir suç makinası olduğu da ortaya çıktı.

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